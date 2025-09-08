مباراة “الخضر” وغينيا منقولة على هاتين القناتين

سيتمكن الجمهور الرياضي الجزائري، من متابعة مباراة المنتخب الوطني ومُضيفه الغيني، ضمن تصفيات المونديال، عبر الشاشة الصغيرة.

وستكون المباراة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 17:00. منقولة عبر القناة الأولى “الأرضية” والقناة السادسة “الشبابية” حسبما أعلنه التلفزيون الجزائري.

ويواجهة “الخضر” منتخب غينيا، بملعب “محمد الخامس” بالدار البيضاء المغربية، بنية مواصلة سلسلة الانتصارات والاقتراب أكثر من حسم تأشيرة العبور إلى المحفل العالمي، عن المجموعة الـ 7.

وقبل مباراة اليوم، فاز المنتخب الوطني بـ 6 لقاءات مقابل هزيمة واحدة، كانت داخل الديار أمام منافس اليوم، منتخب غينيا.