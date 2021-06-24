مباراة السد تخطف الأنظار بين شبيبة جيجل وشباب برج منايل

يحتضن ملعب 20 أوت بالعاصمة أمسية اليوم الخميس المباراة الفاصلة بين شبيبة جيجل وشباب برج منايل من القسم الثالث عن مجموعتي الوسط الشرقي لقطع تأشيرة الصعود إلى القسم الثاني هواة.
برنامج المباريات
الخميس 24 جوان بملعب 20 أوت بالعاصمة: شباب برج منايل – شبيبة جيجل
السبت 26 جوان بملعب 20 أوت بالعاصمة: اتحاد ورقلة – اتحاد سوف
الاحد 27 جوان بملعب 8 ماي 1945 بسطيف: حمراء عنابة – اتحاد تبسة
الاثنين 28 جوان بملعب احمد زبانة بوهران: وداد مستغانم – غالي معسكر
الثلاثاء 29 جوان بملعب 20 أوت بالعاصمة: وفاق سور الغزلان – اتحاد حجوط،
الأربعاء 30 جوان بملعب 20 أوت بالعاصمة: مولودية البيض – اتحاد فنوغيل” أدرار”.
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