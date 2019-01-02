مباراة الكأس تتحوّل إلى شغب و”تهراس”

الشغب يوقف لقاء كأس الجمهورية بين حي موسى ومولودية الجزائر

استقبلت الملاعب الجزائرية السنة الجديدة 2019، في أول أيامها، على وقع أعمال العنف والشغب، التي شهدتها مباراة الدور الـ16 من كأس الجمهورية التي جمعت فريق مولودية الجزائر بمضيّفه شباب حي فيلاج موسى بملعب حسين روبيح بجيجل، أين غابت الروح الرياضية فوق المدرجات.

واحتج أنصار الفريق المضيّف على منح ضربة جزاء للعميد، قبل أن يقوموا بعد تسجيل العميد لثلاثة أهداف برشق الأرضية بالحجارة والشماريخ، مما أدى إلى إصابة لاعب المولودية سفيان بن دبكة في رأسه، كما حاولوا نزع السياج الفاصل بين المدرجات وأرضية الميدان بعد تسجيل المولودية للهدف الثالث في الدقيقة 32.

ليلجأ الحكم بوزرار إلى توقيف المباراة مؤقتا ثم استئناف اللعب قبل أن يقرر وقف المباراة بعد الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، معلنا عن فوز المولودية بثلاثية من دون مقابل، وامتدت أعمال الشغب إلى محيط الملعب، أين تم تسجيل إصابة العديد من الأنصار إصابات متفاوتة.

وفي لقاء آخر لحساب نفس الدور، تأهل فريق مستقبل الرويسات إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على ضيفه شباب عين وسارة بهدفين من دون مقابل، سجلهما كل من سايح وجغام.

عشرات الإصابات وإيقاف 20 مشاغبا في لقاء «فيلاج موسى» والمولودية

عرفت مباراة الكأس بين فريق شباب حي موسى والضيف مولودية العاصمة، أمس، إصابة عشرات الأنصار من الفريقين، رغم التدخل القوي لعناصر مكافحة الشغب التي أخرجت أشباه أنصار الفريق المضيّف من المدرجات لتفادي الاحتكاكات، باستعمال الغاز المسيّل للدموع.

فيما تمّ تطويق الجهة التي خصصت لأنصار المولودية، بيما امتدت الفوضى إلى خارج أسوار الملعب المتواجد بالمدخل الشرقي للمدينة التي أغلقت بها أغلب المحلات والمتاجر، فيما استفيد من مصادر أمنية أن عدد الجرحى في صفوف رجال الشرطة تجاوز عشرة أفراد.

وإلى غاية آخر المساء عرفت الشوارع الرئيسية والقريبة من محيط الملعب حملة مطاردات أطلقها عناصر مكافحة الشغب للحد من تصرفات المشاغبين وتوقيف عمليات التخريب التي طالت عددا من واجهات المحلات والسيارات، وتواصلت حملة الاعتقالات التي طالت أكثر من 20 شخصا من بينهم قصّر.

أكثر من 30 جريحا في لقاء اتحاد الأخضرية وشباب قسنطينة

شهدت نهاية اللقاء الذي جمع فريق اتحاد الأخضرية بشباب قسنطينة، في إطار الدور الـ16 لكأس الجمهورية، أحداث شغب أسفرت عن إصابة أكثر من 30 شخصا بجروح مختلفة، منهم حوالي 12 شرطيا، تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الأخضرية وغادروه في نفس الليلة، حسب تصريحات مدير المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن أحداث الشغب وقعت بعد مناوشة بين أنصار قدموا من العاصمة وأنصار شباب قسنطينة، ليتبادلوا الرشق بالحجارة وتحدث فوضى في المدرجات، أين أصيب محافظ شرطة بحجر على مستوى الرأس، تم نقله إلى المستشفى.