مباراة الموسم لـ “براهيمي” !

ستكون مباراة اليوم بين “بورتو” ومضيفه “بنفيكا” في ملعب النور، مباراة الموسم بالنسبة لـ “براهيمي” وزملائه، فنادي بورتو مطالب بالفوز للعودة إلى صدارة الترتيب العام للدور البرتغالي.

رفقاء براهيمي واعون بالمسؤولية ويعرفون جيدا قيمة النقاط الثلاث، فالفوز بمباراة اليوم يعني أن الفريق قطع شوطا كبيرا لتحقيق اللقب.

وكان نادي بورتو متصدرا للترتيب العام طوال الموسم قبل أن يتعثر في الجولات الأخيرة ليمنح الفرصة لنادي بنفيكا.

نسور لشبونة تريد تحقيق أفضل نتيجة ممكنة فوق أرضية ميدانهم وأمام جمهورهم وذلك من أجل تحقيق لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

كما أكد الجزائري في وقت سابق أنه يريد التتويج بلقب البطولة وسيفعل كل شيء لإسعاد جماهير بورتو.