مباراة بارادو أمام سوسطارة دون جمهور

كشفت إدارة فريق بارادو اليوم الأربعاء أن مواجهة سوسطارة التي ستلعب الجمعة ضمن مباريات الجولة المقبلة من الرابطة المحترفة ستلعب دون جمهور.

كما قالت عبر بيان لها في الصفحة الرسمية ان المباراة ستلعب دون الرقم 12 مع عدم تقديم تفاصيل بشكل أكثر.

وأوضحت عن بعض التفاصل التي تخصص اللاعبين مثل حمزة موالي. التي كشف في شانه أنه أنهى الموسم بشكل رسمي بعدما تلقى إصابة خلال مباراة شبيبة الساورة الماضية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]