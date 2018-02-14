مباراة تكسير العظام بين الريال وباريس سان جيرمان !

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم إلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو” حينما يستضيف “ريال مدريد” حامل اللقب في نسختيه الأخيرتين نادي “باريس سان جيرمان” في ذهاب دور الثمانية في دوري الأبطال.

“ريال مدريد” سيلعب الكل في الكل من أجل الذهاب بعيدا في المنافسة الوحيدة المتبقية له في هذا الموسم.

كما أن زملاء “رونالدو” استعادوا الثقة في الوقت المناسب، ورفعوا التحدي من أجل تقديم مباراة كبيرة ضد “البياسجي”.

ومعروف على” زيدان” أن فريقه في دوري الأبطال يكون مغاير تماما لريال الليغا، وهذا بسبب التاريخ الذي يربط الملكي بالتشامبينزليغ.

وأكد “زيزو” أن أشباله يعرفون جيدا أنها مباراة الموسم ولا يمكن أن يمر الفريق جانبا.

من جهة أخرى، ناصر الخليفي يريد تحقيق لقب دوري الأبطال ولن يكون ذلك سوى بإقصاء البطل.

فالضغط سيكون كيبرا على “نيمار” صاحب الـ222 مليون أورو، فتم التعاقد معه من أجل هذه المباريات الكبيرة.

في نفس السياق، “مبابي” سيخوض أحد أهم مبارياته خاصة وأنه سيواجه قدوته “كريستيانو رونالدو”.

كما أكد “أوناي أيمري” مدرب باريس سان جيرمان أن التأهل يمر عبر نتيجة إيجابية في البيرنابيو.