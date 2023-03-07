مباراة سوسطارة أمام مارومو غالنتس دون جمهور

زفّت إدارة سوسطارة خبرا سارا لأنصار الفريق يتمثل في تنشيط مباراة الغد أمام المستضيف مارومو غالنتس دون جمهور.

كما قالت أن المباراة القوية المنتظرة، ضمن الجولة الرابعة من كأس الكونفيدرالية لكرة القدم ستلعب بداية من الساعة الثانية بالتوقيت المحلي.

يذكر. ان بلعيد و رفقائه تنقلوا إلى جنوب إفريقيا في وقت سباق، كما اجروا أخر حصة تدريبية اليوم بـ “جوهانزبورغ” على أمل العودة بالنقاط الثلاث غدا.

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