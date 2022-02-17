مباراة شباب بلوزداد والترجي التونسي رسميا دون جمهور

أعلنت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها اليوم الخميس. أن المراسلة الأخيرة التي قدمتّها إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قوبلت بالرفض.

وكانت إدارة “السياربي”، قد تقدمت بطلب السماح بحضور الجمهور خلال الداربي المغاربي، بين زملاء بوشار والضيف الترجي التونسي. لكن الطلب قوبل بالرفض من الهيئة الكروية. الأمر الذي سيجبر الفريق العاصمي لعب المباراة دون حضور الجماهير.

يذكر أن إدارة الشباب قامت بكل الخطوات اللازمة من جهتها لفتح المدرجات للأنصار خلال هذه المباراة المهمة التي يحتاج فيها اللاعبون إلى الدعم الجماهيري، خاصة في المنافسة الإفريقية حسب بيان الفريق.

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إدارة شباب بلوزداد تطالب بحضور أنصارها في مواجهة الترجي

تقدمت إدارة شباب بلوزداد بطلب رسمي، من أجل الحصول على قرار استثنائي للسماح لأنصارها بحضور مباراتهم أمام الترجي التونسي.

ونشرت إدارة النادي البلوزدادي بيانا، أكدت من خلاله تقدمها بطلب للكاف، من خلال الفاف، للسماح بحضور جماهيرها مباراة الترجي.

كما أوضح مسؤولي الشباب، بأن هذا الإجراء جاء نزولا عند طلب جماهير الفريق التي أبدت رغبتها في حضور هذه المواجهة.

يذكر أن، شباب بلوزداد يواجه الترجي التونسي يوم السبت المقبل، بملعب “5 جويلية” ضمن الجولة الثانية من رابطة الأبطال.

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