مباراة شباب بلوزداد وبارادو دون جمهور

أعلمت إدارة شباب بلوزداد أنصارها أن المباراة المتأخرة عن الجولة 17 أمام نادي بارادو ستلعب دون جمهور.

وبرمجت المباراة المقبلة يوم 13 أفريل، وجاء قرار لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة على خلفية استعمال أنصار السياربي الألعاب النارية في المباراة السابقة التي جمعتهم بنادي اتحاد بسكرة.

كما دعت إدارة أبناء العقيبة، الأنصار لعدم إقتناء التذاكر، عبر منصة تذكرتي، كما أعلمت الأنصار الذي اقتنوا التذاكر أنه سيتم تعويضهم من الجهات المسؤولة.

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