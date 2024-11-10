مباراة فينود وألمير ..زروقي رجل المقابلة وحاج موسى الأفضل في فريقه

أختير الدولي الجزائري رامز زروقي أفضل لاعب في مباراة فريقه فينورد أمام نادي ألمير التي جرت ضمن الدوري الهولندي.

ومنح موقع “سوفاسكور” في تقريره، اليوم الأحد، تقييم بـ 8.5 من 10، لمتوسط ميدان الخضر و هو الأعلى من طرف الجانبين، في حين منح نفس الموقع لمواطنه أنيس حاج موسى تقيم 8.2 من 10/ وهو الأفضل من جانب فريقه فينورد.

وصنع الثنائي الجزائري الحدث في المباراة المثيرة، بعدما قاد فريقهما للفوز برباعية كاملة مقابل واحد.

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