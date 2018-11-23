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مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بين أهلي البرج والكناري

الرياضة
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مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بين أهلي البرج والكناري
بقلم كريم.تيغرمت

يستظيف أهلي برج بوعريريج، اليوم الجمعة، الضيف شبيبة القبائل، لحساب الجولة الـ15، والأخيرة من مرحلة الذهاب، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويطمح المدرب الجديد لأهلي برج بوعريريج، بلال دزيري، استغلال هذه المواجهة، لتحقيق أول انتصار له مع البرايجية، وانهاء مرحلة الذهاب بفوز يرفع المعنويات.

ويسيستغل بلال دزيري، الغيابات الكثيرة في صفوف الشبيبة، للإطاحة بأشبال المدرب فرانك دوما، وإخراج فريقه من منطقة الخطر.

وفي المقابل، تسعى شبيبة القبائل، لتدارك الخسارة الماضية، التي منية بها على ملعبها أمام شباب قسنطينة، لتعميق الفارق عن الملاحق شبيبة الساورة.

يذكر أن هذه المباراة ستلعب بدون جمهور، بالنظر للعقوبة المسلطة على فريق أهلي برج بوعريريج.


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