مباراة مولودية الجزائر وبارادو تتجه لإجراءها دون جمهور

تدرس اللجنة الأمنية لولاية الجزائر، إمكانية إجراء مباراة مولودية الجزائر و نادي بارادو بملعب علي لابوانت بالدويرة دون جمهور.

و ستجري المباراة المنتظرة، الجمعة القادم، ضمن إفتتاح الموسم الكروي الجديد بالنسبة للفريق العاصمي، الذي تعذر عليه إجراءه في وقت سابق بسبب المشاركة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

كما كشف مصدر، ان المباراة ستجري بنقل مباشر من التلفزيون العمومي، و بالاعتماد على تقنية الـ “VAR”.

وجاء الاقتراح لتهدئة الأمور والعودة إلى تسيير الكرة الجزائرية بطريقة احترافية تفاديا للفوضى الكبيرة التي حدثت في مباراة مولودية الجزائر و الملعب التونسي، التي شهدت أحداث عنيفة أدت إلى وفاة الشاب “وليد بوعزيز” ابن مدينة بودواو.