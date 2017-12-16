مباراة ودية بين الجزائر وإيران في مارس

كشف المستشار الثقافي للسفارة الإيرانية بالجزائر، أمير الموسوي، أن الإتحاد الإيراني لكرة القدم اتفق مع “الفاف” على إجراء مباراة ودية شهر مارس.

ونشر الموسوي اليوم السبت بيانا عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، يؤكد فيه إجراء مباراة ودية بين المنتخبين الجزائري والإيراني في مارس.

وأكد مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان خلال نزوله ضيفا على قناة “النهار” سهرة أمس الجمعة، أن عدة منتخبات طلبت مواجهة الخضر وديا.

من بينها المنتخب الإيراني المتأهل إلى مونديال روسيا 2018، المتواجد في مجموعة الموت إلى جانب كل من البرتغال، اسبانيا والمغرب.