مباراة ودية بين الجزائر ومصر في الأفق

تلقى الإتحاد المصري لكرة القدم من شركة تسويق عالمية، طلبا بشأن التباري وديا بين منتخب مصر والجزائر وديا.

وكشف موقع “اليوم السابع” المصري، اليوم الأحد، أن الإتحاد المصري لم يدرس بعد الطلب، بالنظر إلى تأخر قدوم المدرب الجديد روي فيتوريا.

وقال المصدر، أن الشركة العالمية التي تنوي تنظيم الودية تلقت موافقة “الفاف” رسميا، في انتظار رد الإتحاد المصري.

ويسعى الفراعنة للتحضير الجيد للمواجهتين المقبلتين أمام كل من إثيوبيا و تونس. وهو الأمر الذي قد يجبرها على تقبل عرض التباري وديا أمام محاربي الصحراء.

وكان المدرب البرتغالي فيتوريا قد طلب تنظيم مباراتين وديتين خلال المعسكر المقبل.

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