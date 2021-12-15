مباراتا نصف النهائي ونهائي كأس العرب عبر حساب اليوتيوب في هذه الدول

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية عن بث مبارتي نصف النهائي ونهائي كأس العرب مباشرة عبر حسابها على اليوتيوب.

وقالت “بين سبورت” أن البث سيكون متاحا في الشرق الاوسط، وشمال افريقيا، فرنسا، تركيا، نيوزيلاندا استراليا، هونغ كونغ، سنغافورة، كمبوديا، لاوس، والفلبين. تيمور ليستي.

وستجرى مساء اليوم الأربعاء مبارتي نصف النهائي، حيث ستجمع الأولى المنتخب المصري أمام نظيره التونسي، في حين المباراة الثانية ستكون بين منتخب قطر البلد المنظم والمنتخب الوطني الجزائري.

وكشفت اللجنة المنظمة لمنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021 عن حكم مواجهة الجزائر أمام قطر.

حيث قررت لجنة التحكيم منح شرف ادارة المواجهة المُرتقبة للحكم البولندي سيمون مارسينياك.

وفي نفس السياق تُلعب المواجهة التي ستدخل لحساب نصف النهائي من مونديال العرب بملعب الثمامة.

كما كان سيمون قد أدار مواجهة الخضر أمام لبنان في الجولة الثانية من دور المجموعات.

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