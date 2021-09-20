مباردة لتلقيح المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة في منازلهم

كشف رشيد بلحاج مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، عن التحضي لإطلاق مبادرة التنقل إلى الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى منازلهم وتلقيحهم ضد فيروس كورونا.بهدف تسهيل المهمة عليهم.

وعبر بلحاج في حديثه للإذاعة الوطنية، عن إستيائه من عزوف المواطنين الإقبال على الحملة الوطنية للتلقيح، التي أطلقتها وزارة الصحة.مشيرا إلى أن الوضعية الوبائية حاليا في أريحية تامة، ولذلك يجب إستغلالها للتلقيح.

وتابع المتحدث القول، أن انخفاض عدد الإصابات راجع إلى عدة معطيات من بينها التلقيح واحترام قواعد التباعد الجسدي وارتداء الكمامة.ودعا المواطنين إلى إحترام الإجراءات الوقائية وتشديد الرقابة لتفادي التراخي، خلال الدخول الإجتماعي والدراسي.

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