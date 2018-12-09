مباركي: الإدماج المهني الفلاحي لتنويع مصادر الاقتصاد خارج المحروقات

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، اليوم الأحد بالشلف على ضرورة تطوير الإدماج المهني في الميدان الفلاحي.

باعتباره يساهم في تكريس الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.

وخلال إشرافه على توزيع صكوك وشهادات تمويل لـ25 خريج من قطاع في تخصصات الفلاحة.

أبرز الوزير أن قطاعه يعمل على تكوين يد عاملة مؤهلة قادرة على اعادة دفع الانتاج الفلاحي وخلق نمو مستدام للبلاد.

وهذا موازاة مع المجهودات المبذولة من طرف قطاع الفلاحة ومختلف البرامج التنموية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد.