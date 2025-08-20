مباركي: “هدفنا ابقاء كامل الزاد بملعبنا في مواجهة الرويسات”

أكّد لاعب نادي شبيبة الساورة، فيصل مباركي، عزمه وزملائه، على الظفر بكامل الزائد في مباراتهم الأولى من الموسم الجديد للبطولة المحترفة، والتي ستجمعهم بالضيف مستقبل الرويسات.

وصرّح مباركي، للصفحة الرسمية لشبيبة الساورة: “تحضيراتنا للموسم الجديد مرت في ظروف جيدة عبر ثلاثة مراحل”.

كما أضاف: “تركيزنا كان على مباراتنا أولى، والتي ستجمعنا بمستقبل الرويسيات، والتي نسعى فيها لابقاء كامل الزاد في ملعبنا”.

وختم اللاعب فيصل ميباركي، بالكشف عن أهدافهم في الموسم الجديد، مؤكدا: “هدفنا تجسد أهداف الفريق، واسعاد أنصارنا”.