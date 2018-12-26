مبارك ومرسي: لأول مرة وجها لوجه في محكمة مصرية

بعد الأحكام التي صدرت بإدانة المتهمين في قضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير 2011، لكن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة قضائية مختلفة.

حيث قررت الدائرة الجديدة ضم أوراق قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بقضية القرن، إلى ملفها و استدعاء مبارك للاستماع لشهادته.

ليصل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى قاعة المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، للإدلاء بشهادته في قضية المتهم الرئيسي فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات تنظيم الإخوان.

يعتبر حضور مبارك التواجد الأول من نوعه منذ تخليه عن السلطة، ما جعله يلتقي بمحمد مرسي لأول مرة وجها لوجه في محكمة مصرية .

وللاشارة فقد سبق أن تردد مبارك مرات عدة على ساحات المحاكم، متهما بقضايا عدة، انتهت جميعها بالبراءة، ما عدا القضية المعروفة بقضية القصور الرئاسية التي أدين فيها ونجلاه، إدانة نهائية، بارتكاب وقائع فساد خلال توليه مهام الرئاسة.