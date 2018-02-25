مباريات الأحد.. الإثارة والمتعة والفرجة في مختلف الدوريات!!

ستكون جماهير كرة القدم في انتظار مباريات مثيرة اليوم الأحد في مختلف الدوريات الأوروبية سواء في انجلترا، إسبانيا، إيطاليا وحتى في فرنسا.

البداية ستكون من إنجلترا أين سيستضيف نادي مانشستر يونايتد نادي تشيلسي لحساب الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

أين يريد “مورينيو” رد الدين لـ “كونتي” الذي تفوق في الذهاب وخاصة بعد تبادل التصريحات النارية في الفترة الماضية.

وفي الدوري الإسبانية سيكون ملعب “السانشيز بيزخوان” لمباراة مثيرة تجمع بين إشبيلية وأتليتكو مدريد.

فكلا الفريقين يبحثان عن مواصلة النتائج الإيجابية في الليغا الإسبانية.

من جهة أخرى، سيكون ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما مسرحا لقمة الجولة الـ26 من الكالتشيو الإيطالي.

أين سيتسضيف روما نادي ميلان في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

وبالعودة للدوري الفرنسي فإن مباريات الجولة الـ27 من الليغ 1 ستكون مثيرة بمختلف مبارياتها لكن يتصدرها مباراتا الداربي.

فنادي ليون سيستضيف فوق أرضية ميدانه نادي سانت إيتيان وعينه على تكرار نتيجة الذهاب والأضواء ستكون موجهة لفقير.

في حين القمة ستكون في حديقة “الأمراء” أين يحل نادي اولمبيك مارسيليا ضيفا على نادي باريس سان جيرمان.

رفقاء نيمار مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيرهم ومن أجل اخذ جرعة معنوية قبل مواجهة ريال مدريد في التشامبينز.

أبرز مباريات اليوم:

مانشستر يونايتد – تشيلسي (15.05)

إشبيلية – أتليتكو مدريد (20.45)

روما – ميلان (20.45)

ليون – سانت إيتيان (17.00)

باريس سان جيرمان – أولمبيك مارسيليا (21.00)