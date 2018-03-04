مباريات الأحد.. القمة في “الكامب نو” والإثارة في “الإتحاد” !

سيكون ملعب “الكامب نو” في كاتالونيا، مسرحا لقمة الجولة الـ27 من الليغا الإسبانية، أين يسيتضيف المتصدر برشلونة الملاحق أتليتكو مدريد.

“الروخي بلانكوس” يريدون تحقيق الفوز وتقليص الفارق إلى نقطتين مع “البلوغرانا” وبعث سباق “الليغا” من جديد.

لكن أشبال المدرب “فالفيردي” يرفضون أن يعيش الفريق ضغطا آخرا، قبل مواجهة تشيلسي الأسبوع المقبل في دروي الأبطال.

رفقاء “ميسي”، عازمون على تدارك النقاط الضائعة في الجولة الماضية ضد “لاس بالماس”.

من جهة أخرى، ستكون الأنظار موجهة إلى ملعب الإتحاد بمدينة “مانشستر”، أين يحل تشيلسي ضيفا ثقيلا على المتصدر “مانشستر سيتي”.

أشبال المدرب “بيب غوارديولا” يريدون مواصلة سيطرتهم على “البريميرليغ” بعد الإطاحة بأرسنال في الجولة الماضية.

في حين أشبال المدرب “كونتي” يسعون لرد الدين بعد خسارة الذهاب في ملعب “الستامفورد بريدج”.