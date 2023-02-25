مباريات الجولة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تُستكمل اليوم السبت، فعاليات الجولة الثالثة لدور المجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بإجراء مباريات في القمة.

ولحساب المجموعة الأولى، سيكون ممثل الجزائر شبيبة القبائل، في مواجهة صعبة في تنقله للكونغو، لمواجهة فيتا كلوب.

وذلك بداية من الساعة 14.00 بالتوقيت المحلي، بملعب ألفونس ماسيمبا، واللقاء سيكون منقولا عبر قناة BeIN Sports HD 4.

وفي المجموعة الثانية، سيستقبل وصيف النسخة السابقة، الأهلي المصري، مالمودي سانداونز الجنوب الإفريقي، بملعب السلام بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي، واللقاء سيكون منقول عبر قناة BeIN Sports HD 4.

وفي المجموعة الثالثة، سيستقبل فيبرس الأوغندي خصمه سيمبا التنزاني، على الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.

والوداد المغربي يواجه حوريا كوناكري الغيني على الساعة 20.00 واللقاء منقول عبر BeIN Sports HD 4.

وفي المجموعة الرابعة، يستقبل المتصدر الترجي التونسي، الزمالك المصري، بالملعب الأولمبي أحمد العقربي على الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.

كما سيكون اللقاء منقول عبر قناة BeIN Sports HD 4.