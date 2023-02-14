مباريات الدور 16 و 32 من كأس الجمهورية

تستكمل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، فعاليات منافسة كأس الجمهورية، بإجراء مباريات الدور 16 و 32 من المنافسة.

وسيستقبل شباب بلوزداد، بملعب 20 أوت، منافسه في الدور 32 من كأس الجمهورية، خصمه نجم مقرة، بداية من الساعة 14.00 زوالا.

وستتنقل مولودية الجزائر لمواجهة نجم مقرة، بملعب البلدي بمقرة، على الساعة 14.00، لحساب الدور 32 من كأس الجمهورية.

وسيواجه إتحاد العاصة، إتحاد مغنية، غدا الأربعاء، بملعب الإخوة نوالي بمغنية على الساعة 14.00 زوالا.

وفي إطار الدور 16 لكأس الجمهورية، سيستقبل شبيبة جيجل إتحاد عنابة بالملعب البلدي رويبح حسين على الساعة 14.00 لحساب الدور 16 من كأس الجمهورية.

ولحساب الدور 16 لذات المنافسة، سيستقبل وفاق سطيف بملعب 8 ماي 1945، شبيبة الساورة، بداية من الساعة 16.30 مساءً.