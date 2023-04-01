مباريات القسم الثاني هواة مباشر ومجانا عبر منصة الفيفا

سيكون بامكان أنصار أندية القسم الثاني للبطولة المحلية، متابعة مباريات الجولة الـ32، مباشر عبر منصة الفيفا.

وأعلنت الفاف، عبر موقعها الرسمي، عن نقل مباريات الجولة الـ32 من بطولة الهواة، عبر منصفة الفيفا، في اطار الاتفاقية التي تربط الطرفين.

كما وضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الرابط الذي يسمح للأنصار بالولوج لمنصة الفيفا من أجل متابعة هذه المباريات.

وسيكون نقل مباريات القسم الثاني هواة للبطولة المحلية، عبر منصة (فيفا+) متاحا بالمجان لكل الأنصار.