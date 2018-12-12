مباريات مثيرة في الجولة الأخيرة لدوري الأبطال

ستتجه الأنظار سهرة اليوم الأربعاء لمباريات الجولة الأخيرة من منافسة دوري أبطال أوروبا، أين سيتعين على بعض الأندية تحقيق الفوز لضمان الصدارة.

البداية ستكون بالفريق الملكي حامل اللقب الذي يريد اختتام دوري المجموعات بأفضل طريقة ممكنة عندما يستضيف “سيسكا موسكو” قبل التنقل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

أما نادي “روما” المتأهل للدور الثاني فسيكون في مباراة صعبة عندما يواجه “فيكتوريا بلزن” الطامح للتأهل لمنافسة “الأوروبا ليغ”.

والصراع الكبير سيكون بين “بايرن ميونيخ” و “أجاكس أمستردام” أين ستكون المباراة قوية بين الطرفين في ملعب “يوهان كرويف أرينا”.

السيدة العجوز سيحل ضيفا على نادي “يونغ بويز” السويسري وهدفه تحقيق الفوز من أجل ضمان الصدارة، ضد “مانشستر يونايتد” الذي يحل ضيفا على نادي “فالنسيا” في “الميستايا”.

من جهة أخرى، سيكون نادي “مانشستر سيتي” مطالبا بتحقيق الفوز لمحو خيبة الخسارة ضد “تشيلسي” في البطولة الانجليزية، عندما يستضيف نادي “هوفينهايم” الألماني.

أما صراع التأشيرة الثانية في هذه المجموعة فسيكون بين “شختار دونتسيك” و”ليون” فالمباراة لن تقبل القسمة على إثنين.

مباريات اليوم

فيكتوريا بلزن – روما (18:55)

ريال مدريد – سيسكا موسكو (18:55)

أجاكس أمستردام – بايرن ميونيخ (21:00)

بنفيكا – آيك أثينا (21:00)

يونغ بويز – جوفنتوس (21:00)

مانشستر سيتي – هوفينهايم (21:00)

شاختار دونتسيك – ليون (21:00)

فالنسيا – مانشستر يونايتد (21:00)