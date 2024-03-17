مباريات مثيرة في ثمن نهائي كأس الجزائر

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر التي اجريت اليوم الأحد، بمقر التلفزيون العمومي بالكاليتوس في مباريات قوية.

و سيواجه نائب حامل اللقب شباب بلوزداد الذي أقصي الموسم الماضي أمام أولمبي الشلف نادي أولمبي أقبو الناشط في القسم الثاني.

كما ستعرف الجولة القادمة، مباراة مثيرة في الشرق الجزائري بين اتحاد عنابة وشباب قسنطينة، و سيلعب المتأهلون إلى الدور ربع النهائي بملاعب أربعة والامر يتعلق بكل من ميلود هدفي بوهران، ملعب 5 جويلية الأولمبي، 19 ماي بقسنطينة و ملعب 19 ماي بعنابة.

جدول المباريات:

ا خنشلة – م الجزائر

ن بن عكنون – ش جيجل

ا الجزائر – ر شباب بوقاعة

ت مستغانم – ن حسين داي

ش بلوزداد – أ أقبو

ا عنابة – ش قسنطينة

ا بسكرة – م وهران

ش عزازقة – و تلمسان