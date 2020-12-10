مباريات مثيرة منتظرة  في ثمن نهائي دوري الأبطال

تم اكتمال عقد الأندية المتأهلة لدور الثمن نهائي من منافسة دوري أبطال أوروبا دون مفاجآت كبيرة.

ريال مدريد تأهل متصدرا لمجموعته وهو الذي كان قريبا من مغادرة منافسة دوري الأبطال.

في حين “برشلونة” سيعاني كثيرا في دور الثمن النهائي، حيث أن القرعة ستضعه في مواجهة إحدى الأندية التالية: “بايرن ميونيخ”، “ليفربول”، “تشيلسي”، “باريس سان جيرمان”، “مانشستر سيتي”، “بروسيا دورتموند”.

هذا وستقام قرعة دور الثمن النهائي يوم الإثنين المقبل أين سيواجه متصدر المجموعة مع ثاني مجموعة أخرى بشرط أن لا يكونا من نفس البلد.

المستوى الأول: ريال مدريد – بايرن ميونيخ – باريس سان جيرمان- مانشستر سيتي – بروسيا دورتموند – ليفربول – تشيلسي – جوفنتوس

المستوى الثاني: برشلونة – أتليتكو مدريد – إشبيلية – لايبزيغ – بورتو – بروسيا مونشنغلادباخ – أتلانتا – لازيو.