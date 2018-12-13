مباريات مصيرية لمحترفينا في منافسة اليوروبا ليغ

تتجه الأنظار أمسية اليوم إلى الملاعب الأوروبية التي تحتضن مباريات الجولة السادسة من اليوروبا ليغ، حيث تسعى العديد من الأندية لحسم التأهل إلى الدور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتضن ملعب لا سيراميكا بإسبانيا مباراة الجولة السادسة من اليوروبا ليغ بين فريق سبارتاك موسكو الذي يلعب له الجزائري سفيان هني، وفياريال الإسباني بداية من الساعة 18:55.

وفي مباراة أخرى ينتقل فريق فينرباتشي التركي الذي يلعب له الجزائريان إسلام سليماني وياسين بن زية إلى سلوفاكيا لمواجهة فريق سبارتاك تيرنافا.

ويحتضن ملعب خوسي بارتيل بلوكسمبورغ مواجهة ريال بيتيس الذي يلعب له الجزائريان رياض بودبوز، وعيسى ماندي أمام فريق دوديلانغ.

وسيكون الثنائي مهدي زفان، ورامي بن سبعيني أمام تحدي صعب ومباراة حاسمة رفقة فريق رين الفرنسي والتي سيحتضنها ملعب روازون بارك لمواجهة فريق أستانا.