 مباريات من العيار الثقيل في الدور الفاصل المؤهل للمونديال

أسفرت قرعة المباراة الفاصلة المؤهلة إلى مونديال قطر عن مفاجأت من العيار الثقيل ومواجهات قوية بين منتخبات عربية وإفريقية.

وسيواجه منتخب مصر منتخب السنغال، في لقاء لا يقبل القسمة إلى إثنين. فيما ستواجه الجزائري منتخب الكاميرون كرد للإعتبار.

أما عن نيجريا فستواجه منتخب غانا في قمة إفريقية خالصة.

و سيواجه المغرب منتخب متوسط بعض الشيء في المستوى عندما يتحدى منتخب الكونغو الديموقراطية. و في الاخير أسفرت القرعة عن مباراة بين تونس ومالي.