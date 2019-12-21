مباريات نارية تميز الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب

سيكون الجمهور الرياضية أمسية اليوم السبت على موعد مع الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وستكون قمة الجولة الـ15 بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، أين سيستقبل فريق شباب قسنطينة مولودية الجزائر في مباراة واعدة.

وسيتطلع أبناء سيرتا لتأكيد نتائجهم الايجابية من خلال تجاوز التشكيلة العاصمية المنتعشة بالتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى يطمح الرائد شباب بلوزداد، لنسيان خسارة “الداربي” الأسبوع الفارط أمام اتحاد الجزائر (1-0)، عندما يستقبل فريق مولودية وهران.

وسيكون شباب بلوزداد (المرتبة الأولى بمجموع 28 نقطة)، مجبرا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام مولودية وهران (المرتبة الثالثة / 19 نقطة) المتأثر هو الآخر بسقوطه داخل قواعده أمام أولمبي الشلف بنتيجة 1-2.

ومن جهته، يستقبل نادي بارادو الضيف جمعية عين مليلة، بينما يستقبل الجريح وفاق سطيف ، نادي شبيبة الساورة ، فيما سيحل اتحاد الجزائر (المرتبة ال10 / 17 نقطة) ضيفا على اتحاد بلعباس (المرتبة الثالثة / 19 نقطة) في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

ومن جانبها، ستخوض شبيبة القبائل (المرتبة ال8 / 8 نقاط) – التي لم تنهزم منذ الجولة التاسعة، لقائها أمام نجم مقرة (المرتبة ال11 / 15 نقطة) بمقرة بملعب 1 نوفمبر، بتيزي وزو، دون جمهورها المعاقب.

وسيستقبل أولمبي الشلف (المرتبة ال11 / 15 نقطة) المنتعش بالفوز أمام المضيف مولودية وهران الأسبوع الماضي، نادي برج بوعريريج (المرتبة ال8 / 18 نقطة).

وفي ذيل الترتيب، يستقبل اتحاد بسكرة (المرتبة ال13 / 14 نقطة)، ضيفه نصر حسين داي (المرتبة ال15 / 12 نقطة) في لقاء قد يخسر فيه الكثير المتعثر.