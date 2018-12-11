مباريات نارية لمحترفينا في دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق المستديرة سهرة اليوم إلى الملاعب الأوروبية التي تحتضن مباريات نارية لحترفينا في الجولة السادسة من منافسة رابطة أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب “ترك تيليكوم” مباراة غلطة ساراي التركي الذي يلعب له الدولي الجزائري سفيان فيغولي، ونظيره بورتو البرتغالي الذي يلعب له الجزائري الآخر ياسين براهيمي.

وتعتبر مباراة اليوم شكلية بالنسبة لفريق بورتو الذي ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي من منافسة رابطة أبطال أوروبا، فيما يتوجب على فريق غلطة ساراي الفوز بمباراة اليوم من أجل التحول إلى منافسة اليوروبا ليغ.

كما يحتضن ملعب فيلتين أرينا بألمانيا مواجهة شالك 04 الذي يلعب له الجزائري نبيل بن طالب، أمام ضيفه الروسي لوكوموتيف موسكو بداية من الساعة 18:55.

هذا وتعتبر مباراة اليوم شكلية بالنسبة للجزائري نبيل بن طالب الذي ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي في المركز الثاني من المجموعة الرابعة رفقة فريق بورتو البرتغالي صاحب المركز الأول.

وفي قمة الجولة السادسة من دوري المجموعات لمنافسة رابطة أبطال أوروبا يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي بملعب الأنفليد نظيره نابولي الإيطالي الذي يلعب له الجزائريان فوزي غولام وآدم أوناس، بالرغم من أن مشاركتها مستبعدة خلال هذا اللقاء.