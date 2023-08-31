مباريات نارية واصطدام الكبار في رابطة الأبطال

كشفت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، عن مجموعات متباينة التي ستحمل في طياتها مباريات مثيرة.

وجرت القرعة بمدينة موناكو الفرنسية وسط حضور عدد كبير من نجوم المستديرة.

وتعتبر المجموعة الأقوى و النارية في دوري المجموعات، هي مجموعة F التي ضمت كل من باريس سان جيرمان، بوروسيا دورتموند، ميلان أسي، نيوكاستل.

فيما كانت القرعة رحيمة بحامل لقب دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي.

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