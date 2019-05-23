مباشرة أشغال تهيئة سلالم البريد المركزي بإشراف مهندسين من وزارة الثقافة

شرعت مديرية تهيئة وإعادة هيكلة الأحياء لولاية الجزائر، من خلال مؤسسة الإنجاز في أشغال وترميم تهيئة سلالم مبنى البريد المركزي.

وباشرت مؤسسة الإنجاز في عملية ترميم السلالم بعدما تم تسييجها قبل يومين، بالنظر لتعرض الأخيرة لخطر الإنهيار.

وتجري أشغال التهيئة حسب بيان للهيئة المشرفة، بمرافقة المهندسين المعماريين لوزارة الثقافة، الذين يسهرون على حماية هذا المبنى

المصنف كمعلم تاريخي ضمن قائمة الممتلكات الثقافية، إذ وللإشارة فقد تم تشيسد مبنى البريد المركزي، ذو الطراز المعماري النيوموريسكي عام1910.

كما يعد هذا البناء تحفة معمارية تتميز باستخدام العناصر المعمارية والفنية، كالأعمدة والأقواس، الشبيهة بأقواس قصور الحكام العثمانيين،

التي تعلوها قباب ونقوش وزخارف هندسية وفسيفسائية وكتابات عربية.