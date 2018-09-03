مباشرة إعادة الحجاج الجزائريين العالقين بسبب “فلاي ناس” للطيران

تم التكفل بالحجاج الحزائريين الذين علقوا في مطار جدة بسبب اخلال، “فلاي ناس” الطيران بمواعيدها، والتي تسببت في تأخر وصول الحجاج إلى الجزائر.

حيث اقلعت طائرة تابعة لشركة “فلاي ناس” للطيران، منتصف ليلة أمس الأحد، على متنها 500 حاج جزائري تأخرت رحلاتهم.

وكانت البعثة الجزائرية، قد رفعت شكوى للسلطات السعودية ضد شركة “فلاي ناس” للطيران، بسبب التأخرات المسجلة.

وتأخرت رحلات عودة الحجاج، عبر شركة “فلاي ناس” السعودية بـأكثر من 48 ساعة.

كما أن رحلات أخرى مبرمجة اليوم للتكفل بالحجاج العالقين بمطار وفنادق المدينة المنورة