مباشرة تسليم استمارات التوقيعات على مترشحي الرئاسيات

شرعت، أمس، السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات في تسليم استمارات التوقيعات الفردية، للترشح لرئاسيات 12 ديسمبر 2019.

وذلك بعدما استلمت السلطة حصة معتبرة من الاستمارات بلغت مليون استمارة، من قبل المطبعة الرسمية .

والتي كانت السبب في تأخر توزيعها إلى غاية نهار أمس، حسب رئيس السلطة محمد شرفي.

وعلمت «النهار» من مصادر بالسلطة المستقلة للانتخابات، أن 5 أشخاص قدموا طلبات ترشحهم وسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية .

من قبل السلطة المستقلة، حيث كانت البداية بممثل حزب السلام رشيق خودير القيادي في الحزب.

والذي تلى بيان ترشحه عبر تسجيل مصور وبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت السلطة المستقلة، أمس، أول استمارة لاكتتاب التوقيعات الفردية في تاريخ الجزائر المستقلة.

بعدما كان الأمر بيد وزارة الداخلية طيلة الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

حيث أصدرت السلطة استمارات اكتتاب التوقيعات وشرعت في توزيعها على المترشحين، وتمثلت الاستمارة في وثيقة واحدة فقط.

واحتوت الاستمارة التي سيباشر المترشحون توزيعها على المواطنين للاستفادة من توقيعاتهم لترسيم ترشحهم على المعلومات الشخصية لكل مواطن.

فضلا عن اسم المترشح الذي قرر الناخب منح توقيعه له.

حيث يحظر على كل مواطن التوقيع لمترشحين اثنين أو عدة مترشحين، لأن ذلك سيعد ملغيا.

وسيكون أمام كل متقدم للترشح للرئاسيات المقبلة جمع 50 توقيعا على الأقل من قبل المواطنين مع إلغاء العمل بتوقيعات المنتخبين.

واحتساب كل توقيع بـ1000 توقيع كما كان معمولا به.

حيث تقرر من خلال التعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات الجديد، مساواة توقيع المنتخب بتوقيع الناخبين.