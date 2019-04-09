مباشر: جلسة البرلمان بغرفتيه للإعلان الرسمي عن شغور منصب رئيس الجمهورية

بدأ توافد نواب البرلمان، إلى قاعة المؤتمرات بقصر الأمم، للإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية.
وستُعقد اليوم الثلاثاء، الدورة البرلمانية بغرفتيها إجتماعا بقاعة المؤتمرات في قصر الأمم من أجل إعلان الرسمي حالة شغور منصب الرئيس.
حيث ستستهل بتلاوة النظام الداخلي لأعضاء المكتب البرلماني الذي اجتمع بقيادة صالح قوجيل السيناتور الأكبر سنا.
من جهتها، قاطع نواب المعارضة الدورة البرلمانية فيما حضر نواب الموالاة للإستماع إلى البيان.
للإشارة فإن عبد القادر بن صالح سيصبح رئيسا مؤقتا للجمهورية لمدة 90 يوما تلقائيا وفقا للمادة 102 من الدستور.
10:45 سا : عبد القادر بن صالح رسميا رئيسا للدولة في الفترة الانتقالية مدة 90 يوما.
10:30 سا : البرلمان يثبت رسميا إعلان الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية
10:25 سا : سعداوي وبعض النواب يغادرون الجلسة ويطالبون باستقالة بن صالح وتنصيب قوجيل السيناتور الأكبر سنا.
10:20 سا : بداية إلقاء نص مشروع الداخلي للبرلمان بغرفتيه
10:00 سا : عبد القادر بن صالح يعلن الإفتتاح الرسمي للإجتماع
09:38 سا : وصول رئيسا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بن صالح ومعاذ بوشارب.
✅وصول #بن_صالح و #بوشارب إلى #قصر_الأمم قبل إنطلاق #اجتماع إعلان شغور منصب #الرئيس
✅وصول #بن_صالح و #بوشارب إلى #قصر_الأمم قبل إنطلاق #اجتماع إعلان شغور منصب #الرئيس
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 9 avril 2019
09:15 سا : وصول عمار غول رئيس “تاج” الى قاعة المؤتمرات.
09:00 سا : صديق شهاب في قصر الأمم ويصرح “لا أعترف بقرارات شخص منبوذ من الشعب”!.
⭕#شهاب يقصف #أويحيى بالثقيل: "نحن لا نعترف بقرارات شخص منبوذ من #الشعب الجزائري"😮😮
⭕#شهاب يقصف #أويحيى بالثقيل: "نحن لا نعترف بقرارات شخص منبوذ من #الشعب الجزائري"😮😮
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 9 avril 2019
08:50 سا : قاعة المؤتمرات بقصر الأمم بدأ بالإمتلاء قبل 10 دقائق من بداية جلسة البرلمان بغرفتيه.
08:30 سا : وصول جمال ولد عباس الى قاعة المؤتمرات بقصر الأمم بمقولة “راني جاي”.
✅#الجزائر قصر المؤتمرات: #ولد_عباس "قالهم راني جاي" 🔻🔻🔻
✅#الجزائر قصر المؤتمرات: #ولد_عباس "قالهم راني جاي"🔻🔻🔻
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 9 avril 2019
08:00 سا : البرلمانيون يتوافدون على قصر الأمم ووصول صالح قوجيل السيناتور الأكبر سنا.
✅#الجزائر العاصمة: بداية توافد نواب البرلمان على #قصر_المؤتمرات 🔻🔻🔻
✅#الجزائر العاصمة: بداية توافد نواب البرلمان على #قصر_المؤتمرات🔻🔻🔻
Publiée par النهار الجديد sur Mardi 9 avril 2019
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