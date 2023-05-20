مباكي :”سعيد بالتتويج وعملنا كثيرا من أجل تحقيق هذا الإنجاز “

ابدى مدرب السنغال سيرين صاليو مباكي سعادته الكبير اثر قيادة لاعبيه للتتويج بكأس افريقيا لأقل من 17 سنة بالجزائر.

وقال صاليو مباكي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة النهائية “أشكر اللاعبين والمكوّنين وكل المسؤولين عن الاتحادية السنغالية التي وقفت إلى جانبنا، حقّقنا الانجاز واعتبره هدية لهم جميعا”

كما أضاف مدرب أسود التيرانغا “الهدية لكل الذين عملوا ليل و نهار من اجل تحقيق هذا الانجاز الذي لم يأتي من العدم”.

وختم مباكي “الخصم كان قويا كذلك، لكن اللاعبون كانوا شجاع وقاموا بالحفاظ على تركيزهم إلى اخر الدقائق من عمر المباراة”.

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