مبدأ “حسن الجوار” جعل الجزائر قوة استقرار وسلام

أكدت مجلة الجيش، أن حرص الجزائر على تكريس مبدأ حسن الجوار جعل منها اليوم قوة استقرار وسلام في المنطقة.

كما أشارت المجلة في عددها الأخير، إلى أن مبادئ الجزائر الثابتة تجعلها شريكا إقليميا ودوليا فعالا وموثوقا. تابعة “الجزائر بحكم موقعها الإستراتيجي تعد فاعلا لا مناص منه على المستويين الإقليمي والدولي في استتباب الأمن والاستقرار لاسيما في دول الجوار”.

وتواصل الجزائر مساعيها الحثيثة لتوحيد الجهود ومضاعفتها بهدف إيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة بالطرق الدبلوماسية –حسب المجلة ذاتها-.

كما تندرج هذه المواقف الثابتة في صلب العقيدة الجزائرية وتنبثق من مبادئها الراسخة. التي لطالما رافعت من أجلها ودافعت عنها. –تضيف مجلة الجيش-.