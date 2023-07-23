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الرياضة

مبديا فخره بالعلم الوطني.. عوار في تربص رفقة روما بالبرتغال

بقلم عزيز طالبي
مبديا فخره بالعلم الوطني.. عوار في تربص رفقة روما بالبرتغال
عوار
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أبدى الدولي الجزائري حسام عوار فخره الكبير بتمثيل الجزائر في النادي العريق روما الإيطالي عبر منشور له اليوم الأحد.

وأعاد حسام عوار نشر صورته التي أخذها من الصفحة الرسمي للنادي، اليوم، التي كانت تخصه رفقة العلم الوطني الجزائري.

كما ظهر عوار سعيدا جدا في التربص الذي يقيه رفقة زملائه في روما بمدينة “ألبوفيرا” البرتغالية تحت أنظار المدرب خوسيه مورينيو.

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