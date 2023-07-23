مبديا فخره بالعلم الوطني.. عوار في تربص رفقة روما بالبرتغال
بقلم عزيز طالبي
أبدى الدولي الجزائري حسام عوار فخره الكبير بتمثيل الجزائر في النادي العريق روما الإيطالي عبر منشور له اليوم الأحد.
وأعاد حسام عوار نشر صورته التي أخذها من الصفحة الرسمي للنادي، اليوم، التي كانت تخصه رفقة العلم الوطني الجزائري.
كما ظهر عوار سعيدا جدا في التربص الذي يقيه رفقة زملائه في روما بمدينة “ألبوفيرا” البرتغالية تحت أنظار المدرب خوسيه مورينيو.
☀️ Alla grande 💪#ASRoma pic.twitter.com/fbuylBviyv
— AS Roma (@OfficialASRoma) July 23, 2023
☀️ Primo allenamento ad Albufeira 🇵🇹#ASRoma pic.twitter.com/HocfcIC8L9
— AS Roma (@OfficialASRoma) July 23, 2023
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