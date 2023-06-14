قناة النهار مبروك بوبكر: بداياتي كانت في مواقع التواصل الإجتماعي بوسائل بسيطة وبالمختصر المفيد بقلم النهار أونلاين نشر في 14 جوان 2023 - 23:25 شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/z2msP اقرأ أيضا توقيف 27 شخصا في محاولات إبحار سرية إنطلاقا من شواطئ وهران قناة النهار 09 جوان وهران: إنطلاق أول دفعة من الحجاج المتجهين للبقاع المقدسة قناة النهار 04 جوان برابح عبد الجليل"..قصة شاب رفض مفارقة قبر أمه فنام لسنوات بجواره" قناة النهار 01 جوان عين الدفلى : أولياء يرافقون أبناءهم في إمتحان شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 07 جوان ميـ.لة: وفاة طفلين بسبب الأمطار الطوفانية بتاجنانت .. وتسجيل خسائر مادية معتبرة قناة النهار 14 جوان الرئيس تبون يؤكد من موسكو: 85% من رأس المال الوطني اليوم بين أيادي الخواص قناة النهار 14 جوان توقيف 9 أشخاص وحجز أزيد من قنطارين ونصف من المخدرات قادمة من المغرب قناة النهار 10 جوان تلمسان / برامج استثمارية للدفع بالتنمية ورفع الغبن عن المناطق الحدودية قناة النهار 09 جوان رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى فيدرالية روسيا قناة النهار 13 جوان شاهد..الأمطار الطوفانية والسيول تجرف السيارات وتغمر المنازل والمحلات بسكيكدة قناة النهار 04 جوان