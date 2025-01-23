مبعوثا للرئيس تبون.. وزير الصحة يسلّم رسالة إلى رئيس إتحاد جزر القمر

حلّ وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. اليوم الخميس بمدينة موروني، عاصمة إتحاد جزر القمر.

وحظي وزير الصحة باستقبال من طرف رئيس إتحاد جزر القمر، غزالي عصماني. حيث قام بتسليمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما شكل اللقاء فرصة لتبادل التحيات الأخوية الصادقة بين قائدي البلدين عبر المبعوث الخاص. مؤكدين على نوعية العلاقات الثنائية بين البلدين و كذا تطلعاتهما لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بينهما. والإرتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم في ذات اللقاء، الذي حضره سفير الجزائر ، المكلف بتمثيلها لدى اتحاد جزر القمر انطلاقا من مدعشقر، التطرق إلى سبل دعم وتطوير هذه العلاقات. خاصة من خلال تعزيز برامج التكوين لصالح الطلبة القمريين في الجزائر ، و كذا إمكانية توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصيد البحري والزراعة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

في ختام اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التحديات والرهانات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

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