مبعوثة رئيس الاتحاد الإفريقي: روح الثورة الجزائرية قدوة لشباب القارة

أكدت المبعوثة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لشؤون الشباب، شيدو مبمبا، اليوم، أنّ روح الثورة الجزائرية تشكّل قدوةً لشباب القارة السمراء.

وفي كلمة ألقتها شيدو مبمبا، بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الرابع للشباب الإفريقي بوهران، أشارت إلى أنّ روح الثورة التحريرية الجزائرية التي قادها الشباب لا تزال حاضرة وتشكل قدوة لشباب إفريقيا، وتمده بالإصرار والتمسك بمبادئ تحقيق التكامل الاقتصادي لإفريقيا، في ظل أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وتابعت مبمبا أنّ شباب القارة اجتمع اليوم “ليلهم ويعزز شعور الوحدة والتضامن المتجذر في التجارب التاريخية المشتركة والتطلعات لتحقيق إفريقيا موحّدة ومزدهرة وآمنة. مسترشداً بإشعاع ثورة الأول من نوفمبر 1954”.

ودعت مبمبا إلى مراجعة الميثاق الإفريقي للشباب وأخذ بعين الاعتبار التحديات المتطورة وتطلعات الشباب الإفريقي. حتى يتسنى لهذه الوثيقة التي تمّ اعتمادها سنة 2006، أن تعكس الواقع الحالي واحتياجات المستقبل.

كما اقترحت مبمبا إنشاء آلية لمراجعة ومتابعة تنفيذ هذا الميثاق لضمان ترجمة الالتزامات إلى أفعال.