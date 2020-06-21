مبعوث وزير الصحة لسطيف: فرض الحجر الكلي على الولاية يخص اللجنة المكلفة بمتابعة تفشي كورونا

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مبعوث وزير الصحة لسطيف: فرض الحجر الكلي على الولاية يخص اللجنة المكلفة بمتابعة تفشي كورونا
بقلم فارس شايب

صرح المدير العام المبعوث الخاص من وزير الصحة، أن فرض الحجر الكلي على ولاية سطيف، يخص اللجنة الأمنية المكلفة من رئيس الجمهورية لمتابعة تفشي فيروس كورونا.

وعبر المدير العام، في الزيارة التي قادته الى ولاية سطيف للوقوف على الأوضاع عن قلقه من عدم اكتراث المواطنين بوضع القناع.

واستبعد في تصريح لـ”النهار”، تكرار تجربة الغلق بعدما ثبت أنه يمكن السيطرة على الجائحة بإلزام المواطن بوضع القناع.

ودعا المدير العام المبعوث الخاص من وزير الصحة سكان سطيف الالتزام بضرورة وضع القناع، حتى تنخفض نسبة الاصابات بفيروس كورونا.

وأضاف ” قدومي لسطيف من أجل معرفة قدرة المرافق الصحية الحقيقة، عبر إقليم الولاية، ولا أعلم كم يتطلب مني الوقت، سآخذ الوقت الكافي لانتهاء مهمتي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=839592

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com