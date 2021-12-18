مبلغ مالي ضخم يفوق 90 مليار سيدخل خزينة الفاف رسميا

تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وتعتبر الطبعة التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، الأغلى ثمنا ضمن المسابقات العربية، كما صنع الكأس المرصع بالذهب الحدث في ملعب البيت بالخور القطرية.

في انتظار الإعلان عن المنحة المغرية من قبل الإتحادية الجزائرية لكرة القدم للاعبين رغم إعتراف رئيس الفاف شرف الدين عمارة بأن المنحة لا تعتبر أولوية اللاعبين.