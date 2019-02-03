مبولحي: “أريد أن أكون جزءاً من تاريخ الإتفاق العريق”

أكد الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي أنه تلقى عروضا من عدة أندية في الميركاتو الشتوي، إلا أنه فضل البقاء في نادي الإتفاق السعودي.

وأجرى الحارس الدولي الجزائري لنادي الإتفاق السعودي حوارا مطولا مع صحيفة الالرياضية السعودية قال فيه:

“عملي هو حارس مرمى في نادي الاتفاق وتركيزي منصب على تطوير أدائي في كل لقاء، لم أهتم بالعروض الأخرى لذلك عندما تحدثت معي الإدارة وافقت على الفور، كان البقاء في الاتفاق هو خياري الأول، ومن حسن حظي كان هذا خيار الاتفاقيين أيضا”.

وأضاف: “أريد تحقيق الإنجازات، وأريد أن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي العريق، وأنهي قصة احترافي في الدوري السعودي بحكاية جميلة، وأنا أنوي ألا يكون عقدي الذي تم تجديده الأخير، وسأبقى لفترة أطول.”