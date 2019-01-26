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مبولحي :”أريد إكمال القصة بنجاح..”

الرياضة
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مبولحي :”أريد إكمال القصة بنجاح..”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، عن سعادته الكبيرة، بعد تمديد عقده بصفة رسمية مع ناديه “الإتفاق” السعودي لغاية 2022.

وصرّح “الرايس” لقناة “أم بي سي” قائلا :”أشكر الإدارة على الثقة التي وضعتها في شخصي، وأنا سعيد لمواصلة مشواري هنا”.

وأضاف :”أعيش قصة نجاح مع الإتفاق، وأريد إكمالها لأطول فترة، خاصة وأننا نمتلك تشكيلة رائعة، ويجب مواصلة العمل لإسعاد جماهيرينا”.

وختم :”إن شاء الله سأكون في مُستوى التطلعات، وأرد دين زملائي، المُسيرين والأنصار، ونستهدف إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن”.


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