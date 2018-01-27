مبولحي: “أسعى لتقديم شيء مميز”

أبدى حارس المنتخب الوطني الجزائري، رايس مبولحي، سعادته بالإنضمام لنادي الإتفاق السعودي، مؤكدا نيته في تقديم مشوار مميز مع الفريق.

وصرح مبولحي عبر قناة “أم بي سي”: “أنا سعيد بتواجدي هنا، كان هناك تواصل مع إدارة الإتفاق، منذ أشهر وسأسعى لتقديم شيء مميز معهم”.

وبخصوص طريقة اقتناعه بالإنظمام للدوري السعودي أكد مبولحي: “تابعت الإتفاق وحدي، دون إستشارة للاعبين الجزائريين بخصوص الدوري السعودي”.

وعن إمكانية تمديد عقده الذي يمتد لـ6 أشهر فقط أضاف: “سألعب هذه الفترة وبعدها سندرس كل شيء مع الإدارة، لنرى إمكانية التجديد”.