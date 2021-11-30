مبولحي “أشعر أني كبرت في السن.. لكن لدي الخبرة لتقديم الإضافة”

أبدى حارس المنتخب المحلي رايس وهاب مبولحي جاهزيته لمباراة الغد التي ستلعب أمام السودان في إفتتاح مباريات الكتيبة الوطنية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي كان حاضرا فيه مع المدرب مجيد بوقرة اليوم الثلاثاء. قال مبولحي “الأجواء مميزة، قمنا بعمل كبير رفقة بوقرة، سنلعب بمجموعة متكاملة ومتجانسة كذلك”.

وعن الأهداف المسطّرة أضاف “طبعا سنعمل على الذهاب بعيدا في المنافسة، هناك منتخبات قوية في هذه الدورة، لذا علينا تسييرها مباراة بمباراة”.

كما قال مبولحي على إعتباره أحد أكبر اللاعبين في الدورة “أشعر أني كبير في السن معهم. لكن سأعمل ما في وسعي لتقديم الخبرة التي أملكها في المنافسة”.

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أكد مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، بأن جميع مباريات كأس العرب ستكون صعبة بالنسبة لأشباله، بالنظر لطابعها المحلي.

وصرّح خلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة اليوم الثلاثاء قائلا :”لا يمكننا الإستخفاف بأي منافس، لأن اللقاءات جميعها داربيات”.

وواصل :”هذه أول تجربة رسمية لي مع المنتخب، وآمل أن أكون في مستوى الحدث، وأسترجع ذكرياتي عندما كنت لاعبا”.