مبولحي أفضل لاعب في “الاتفاق”

تصدر الحارس الجزائري رايس مبولحي اللاعبين الاعلى تقييما في الاتفاق بعد مرور 22 جولة من الدوري السعودي.

وتتوقف منافسات الدوري السعودي حاليا بسبب جائحة كورونا، وسط أنباء عن امكانية استئناف الدوري شهر أوت المقبل.

ومنحت الجماهير رايس مبولحي التقييم الأعلى من بين لاعبي الاتفاق، إذ حصل على 6،40 و فيما حصل محمد الكويكبي على المركز الثاني بـ 6،34 .

يذكر أن مبولحي خاض 22 مباراة في الدوري (1980 دقيقة) استقبل خلالها 29 هدفا.

كما نجح “الرايس” في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات، وقام بـ 66 تصدي و 8 تدخلات.