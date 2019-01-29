مبولحي: “أنا إنسان بسيط ومسالم”

رد “رايس مبولحي” حارس الاتفاق على من شكك في نزاهته وعبّر عن سعادته بكونه جزء من مشروع نادي الإتفاق.

وقال مبولحي في تصريح لـ “صدى الملاعب”: “كل من يعرفني يعلم أنني إنسان بسيط ومسالم”

وأضاف: “لم أحدث أي مشاكل مع أي مدرب كان، إنها حياة المدربين يأتون ويذهبوا ونحن نبقى في الفريق”

وتابع: “من الطبيعي أن نعيش أحيانا تذبذب في النتائج بدأنا بشكل جيد ثم تراجعنا والآن نحن في الطريق الصحيح”.

وأردف قائلا: “كل شيء يسير بطريقة رائعة بالنسبة لنا”.

وختم: “كان للإدارة دور كبير في تجديد عقدي مع النادي، أريد أن يبقى هذا المجلس الإداري لأنني لا أريد مغادرتهم”.