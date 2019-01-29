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مبولحي: “أنا إنسان بسيط ومسالم”

الرياضة
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مبولحي: “أنا إنسان بسيط ومسالم”
بقلم أمير بهلول

رد “رايس مبولحي” حارس الاتفاق على من شكك في نزاهته وعبّر عن سعادته بكونه جزء من مشروع نادي الإتفاق.

وقال مبولحي في تصريح لـ “صدى الملاعب”: “كل من يعرفني يعلم أنني إنسان بسيط ومسالم”

وأضاف: “لم أحدث أي مشاكل مع أي مدرب كان، إنها حياة المدربين يأتون ويذهبوا ونحن نبقى في الفريق”

وتابع: “من الطبيعي أن نعيش أحيانا تذبذب في النتائج بدأنا بشكل جيد ثم تراجعنا والآن نحن في الطريق الصحيح”.

وأردف قائلا: “كل شيء يسير بطريقة رائعة بالنسبة لنا”.

وختم: “كان للإدارة دور كبير في تجديد عقدي مع النادي، أريد أن يبقى هذا المجلس الإداري لأنني لا أريد مغادرتهم”.


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